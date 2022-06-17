CHP'li İBB yine yolda bıraktı! Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ında seferler durdu!

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu. Meydana gelen arıza uzun süre giderilemeyince yoğunluğa isyan eden vatandaş, "Virüsten yeni çıktık ama bu şartlar altında burada daha büyük bir sıkıntı olabilir" dedi.