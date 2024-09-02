02 Eylül 2024, Pazartesi
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CHP'li Elif Köse'den sahte raporla kuzene kaçak villa kıyağı
CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, düzenlenen sahte raporla kuzeninin sit alanı üzerine inşa ettiği kaçak villaya onay verdi. Onlarca ağacın katledildiği inşaat sırasında "Arazide ağaç yoktu" diye sahte rapor düzenlenerek Kültür Koruma Kurulu'ndan izin çıkarıldı.