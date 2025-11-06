06 Kasım 2025, Perşembe

CHP’li belediyelerde kriz bitmiyor! Bodrum’da susuzluk İzmir’de çöp çilesi: Vatandaşın çilesi isyan ettirdi

Giriş: 06.11.2025 19:04
CHP'li belediyelerde süren yolsuzluk iddiaları, parti içi kavgalar ve yönetim krizleri her geçen gün derinleşiyor. Vatandaşların yaşam koşullarını ikinci plana atan bu yönetim anlayışı, birçok kentte tepkilere neden oluyor. Özellikle Bodrum'daki su kesintileri ve İzmir'deki çöp krizi, halkı adeta çileden çıkardı. 2025 yılında yaşanan bu sorunlar, 90'lı yılların belediyecilik tablosunu aratmadı.
