CHP’li belediyelerde kriz bitmiyor! Bodrum’da susuzluk İzmir’de çöp çilesi: Vatandaşın çilesi isyan ettirdi

CHP'li belediyelerde süren yolsuzluk iddiaları, parti içi kavgalar ve yönetim krizleri her geçen gün derinleşiyor. Vatandaşların yaşam koşullarını ikinci plana atan bu yönetim anlayışı, birçok kentte tepkilere neden oluyor. Özellikle Bodrum'daki su kesintileri ve İzmir'deki çöp krizi, halkı adeta çileden çıkardı. 2025 yılında yaşanan bu sorunlar, 90'lı yılların belediyecilik tablosunu aratmadı.

