İstanbul'da dev sahte altın operasyonu: 28,5 milyon liralık vurgun jandarmaya takıldı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinburnu'nda bir atölyeye düzenledikleri başarılı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 28,5 milyon lira olan 4,5 kilogram sahte altın ele geçirdi. Gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan ve 1, 5 ile 10 gramlık paketler halinde piyasaya sürülmeye hazırlanan yüzlerce sahte altına el konulurken, operasyonun tüm detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.