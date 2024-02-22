CHP'den aday gösterilmeyen Şükrü Genç parti yönetimini topa tuttu: Aday belirleme süreci sağlıklı yürümedi! Hatay son dakikaya bırakılır mı?

Özgür Özel yönetimindeki CHP'de çok sayıda ilde ve ilçede aday krizi yaşanırken bir kriz de Sarıyer'de çıktı. CHP yönetimi Şükrü Genç'i aday göstermezken bu karar sonrası Genç bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı. Bununla da yetinmeyen Genç katıldığı canlı yayında CHP yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu. Alınan kararda neyin aşılamadığını merak ettiğini söyleyen Genç, aday yapılmamasının İBB seçimlerini de etkileyeceğinin altını çizdi. Herkesin aklı selim davranması gerektiğini belirten Genç partisinin aday belirleme sürecini de eleştirdi. Genç "Adaylıkların belirlenme süreci sağlıklı gitmedi. Hatay gibi sıkıntıların yaşandığı yerde son dakikaya mı bırakılır bu işler?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...