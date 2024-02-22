22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları CHP'den aday gösterilmeyen Şükrü Genç parti yönetimini topa tuttu: Aday belirleme süreci sağlıklı yürümedi! Hatay son dakikaya bırakılır mı?

CHP'den aday gösterilmeyen Şükrü Genç parti yönetimini topa tuttu: Aday belirleme süreci sağlıklı yürümedi! Hatay son dakikaya bırakılır mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2024 13:07
Özgür Özel yönetimindeki CHP'de çok sayıda ilde ve ilçede aday krizi yaşanırken bir kriz de Sarıyer'de çıktı. CHP yönetimi Şükrü Genç'i aday göstermezken bu karar sonrası Genç bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı. Bununla da yetinmeyen Genç katıldığı canlı yayında CHP yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu. Alınan kararda neyin aşılamadığını merak ettiğini söyleyen Genç, aday yapılmamasının İBB seçimlerini de etkileyeceğinin altını çizdi. Herkesin aklı selim davranması gerektiğini belirten Genç partisinin aday belirleme sürecini de eleştirdi. Genç "Adaylıkların belirlenme süreci sağlıklı gitmedi. Hatay gibi sıkıntıların yaşandığı yerde son dakikaya mı bırakılır bu işler?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
10 ilde düğmeye basıldı!
10 ilde düğmeye basıldı!
Cüzdan buldu! Otobüsü takip etti
Cüzdan buldu! Otobüsü takip etti
Sultangazi’de 2 çocuk, 3 öğrenciyi gasp etmeye çalıştı
Sultangazi'de 2 çocuk, 3 öğrenciyi gasp etmeye çalıştı
Şükrü Genç CHP yönetimini topa tuttu
Şükrü Genç CHP yönetimini topa tuttu
7 katlı bina böyle çöktü
7 katlı bina böyle çöktü
Tokat’ta sandalyeli kavga kamerada
Tokat’ta sandalyeli kavga kamerada
Okan Buruk’tan Prag maçı öncesi kritik açıklamalar!
Okan Buruk'tan Prag maçı öncesi kritik açıklamalar!
Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi
Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi
Kocaeli’de can pazarı!
Kocaeli'de can pazarı!
Okula yorgun mermi isabet etti!
Okula yorgun mermi isabet etti!
Sahneye alkollü çıkan Nev’e tepki yağdı!
Sahneye alkollü çıkan Nev'e tepki yağdı!
“Abi mi oldunuz” deyip kurşun yağdırdı!
“Abi mi oldunuz” deyip kurşun yağdırdı!
Daha Fazla Video Göster