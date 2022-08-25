25 Ağustos 2022, Perşembe
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CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı! Plajı birbirine kattı
CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın plajı birbirine kattı. Bodrum tatilinde üzerine su sıçratan çocuğu azarlayıp ağlattı. Annesi Azeri model Diana Ahadpour'un da üzerine yürüyüp "Defolun gidin memleketinize!" diye bağırdı.