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CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı! Plajı birbirine kattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.08.2022 10:06
CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın plajı birbirine kattı. Bodrum tatilinde üzerine su sıçratan çocuğu azarlayıp ağlattı. Annesi Azeri model Diana Ahadpour'un da üzerine yürüyüp "Defolun gidin memleketinize!" diye bağırdı.
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