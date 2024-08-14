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Cezaevinden izinli çıktı yüzerek adaya kaçarken yakalandı!

Cezaevinden izinli çıktı yüzerek adaya kaçarken yakalandı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 18:31
Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan firari, yüzerek adaya geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Ekipler, M. H. K.’yı, Kaş İlçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adasına geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. M. H. K. işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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