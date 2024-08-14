14 Ağustos 2024, Çarşamba
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Cezaevinden izinli çıktı yüzerek adaya kaçarken yakalandı!
Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan firari, yüzerek adaya geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Ekipler, M. H. K.’yı, Kaş İlçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adasına geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. M. H. K. işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.