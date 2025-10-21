21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!
Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!

Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 15:12
Balıkesir’in Edremit ilçesinde cumartesi gecesi dehşet dolu saatler yaşandı. Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri’yi şehit ederek otomobilini gasp etti. Ardından bir kişiyi daha öldürüp, ikisi polis olmak üzere 7 kişiyi yaraladı. Edremit’te bir evde ölü bulunan üçüncü kişinin de cezaevi firarisi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkarken, son gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!
Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!
Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!
Bayraktar KIZILELMA bu kez MURAD 100-A AESA ile havalandı
Bayraktar KIZILELMA bu kez MURAD 100-A AESA ile havalandı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar
AKM’de 2025-2026 sezonu başlıyor
AKM’de 2025-2026 sezonu başlıyor
Minguzzi davasında karar çıktı!
Minguzzi davasında karar çıktı!
Tarlada el bombası buldu! Babasının iş yerine getirdi
Tarlada el bombası buldu! Babasının iş yerine getirdi
Adana’da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
Osmaniye’de yolcu otobüsü yandı
Osmaniye’de yolcu otobüsü yandı
Hatay’da sağanak ve hortum
Hatay’da sağanak ve hortum
Kadın kılığına giren çocuk hırsız kamerada
Kadın kılığına giren çocuk hırsız kamerada
95 yaşındaki Halil Eren’in okuma aşkı!
95 yaşındaki Halil Eren’in okuma aşkı!
Zehir tacirlerine darbe!
Zehir tacirlerine darbe!
Daha Fazla Video Göster