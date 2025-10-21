Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde cumartesi gecesi dehşet dolu saatler yaşandı. Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri’yi şehit ederek otomobilini gasp etti. Ardından bir kişiyi daha öldürüp, ikisi polis olmak üzere 7 kişiyi yaraladı. Edremit’te bir evde ölü bulunan üçüncü kişinin de cezaevi firarisi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkarken, son gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

