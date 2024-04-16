16 Nisan 2024, Salı
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Cevahir AVM'de şoke eden olay! 5. kattan atlayarak intihar etti
Şişli’de bulunan Cevahir AVM’de sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen erkek şahıs 5. Kattan aşağıya atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.