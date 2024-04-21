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Cevahir AVM'de korku dolu anlar! Bir kadın kendini aşağı atarak intihar etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 23:39
Güncelleme:21.04.2024 23:39
İstanbul Şişli’de bulunan Cevahir AVM’de korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre bir kadın kendini aşağı atarak intihar etti. Tüyler ürperten olayın henüz nedeni bilinmezken, olay yerine polis ekipleri geldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de Cevahir AVM'de sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen erkek şahıs 5. kattan aşağıya atlamıştı.
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Cevahir AVM’de korku dolu anlar!
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