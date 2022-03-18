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Cesaret… İman… Zafer… Şehitten annesine mektup

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Giriş: 18.03.2022 09:37
Cihan harbinin 107. yıl dönümü. Onur ve şerefleri ile savaşan kahraman askerlerimizin destan yazdığı Çanakkale Savaşı'nda yaşananlar dünyaya ders niteliğindeydi. Peki o büyük savaşı kazandıran neydi? İşte o savaşta askerlerimizin yaşadığı duyguyu anlatan bir mektup...
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