Cesaret… İman… Zafer… Şehitten annesine mektup

Cihan harbinin 107. yıl dönümü. Onur ve şerefleri ile savaşan kahraman askerlerimizin destan yazdığı Çanakkale Savaşı'nda yaşananlar dünyaya ders niteliğindeydi. Peki o büyük savaşı kazandıran neydi? İşte o savaşta askerlerimizin yaşadığı duyguyu anlatan bir mektup...

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