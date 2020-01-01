Ceren Özdemir unutulmadı! Ordu’da yılın ilk bebeğine anlamlı isim

Orduda evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir unutulmadı. Ordu'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe, Ceren Özdemir'in adı verildi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan kızlarına Ceren ismi veren ve hatırasını yaşatan aileyle konuştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde gerçekleşen doğumda Emine - Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu. Bebeğe 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı verildi.