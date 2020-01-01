BİZE ULAŞIN
01.01.2020
Ceren Özdemir unutulmadı! Ordu’da yılın ilk bebeğine anlamlı isim
Orduda evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir unutulmadı. Ordu'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe, Ceren Özdemir'in adı verildi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan kızlarına Ceren ismi veren ve hatırasını yaşatan aileyle konuştu.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde gerçekleşen doğumda Emine - Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu. Bebeğe 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.