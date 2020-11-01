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Çelik kasanın içinde saklıyor! Dünyanın en pahalı baharatı...

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Giriş: 01.11.2020 12:36
Güncelleme:01.11.2020 13:11
Aktarlar bu baharatı çelik kasanın içerisinde saklıyor! Dünyanın en pahalı baharatı altınla yarışırken kilosu 45 bin lirayı buluyor. İşte çelik kasada saklanan o baharat...

Aktarlar bu baharatı çelik kasanın içerisinde saklıyor! Dünyanın en pahalı baharatı altınla yarışırken kilosu 45 bin lirayı buluyor. İşte çelik kasada saklanan o baharat...

Çelik kasanın içinde saklıyor! Kilosu 45 bin TL! Dünyanın en pahalı... ÇELİK KASANIN İÇİNDE SAKLIYOR! KİLOSU 45 BİN TL! DÜNYANIN EN PAHALI...

Çelik kasanın içinde saklıyor!
Çelik kasanın içinde saklıyor!
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