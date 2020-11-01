Çelik kasanın içinde saklıyor! Dünyanın en pahalı baharatı...

Aktarlar bu baharatı çelik kasanın içerisinde saklıyor! Dünyanın en pahalı baharatı altınla yarışırken kilosu 45 bin lirayı buluyor. İşte çelik kasada saklanan o baharat...

Aktarlar bu baharatı çelik kasanın içerisinde saklıyor! Dünyanın en pahalı baharatı altınla yarışırken kilosu 45 bin lirayı buluyor. İşte çelik kasada saklanan o baharat...