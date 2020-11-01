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01 Kasım 2020, Pazar
Haberler Galeri Çelik kasanın içinde saklıyor! Kilosu 45 bin TL! Dünyanın en pahalı...
Çelik kasanın içinde saklıyor! Kilosu 45 bin TL! Dünyanın en pahalı...
Aktarlar bu baharatı çelik kasanın içerisinde saklıyor! Dünyanın en pahalı baharatı altınla yarışırken kilosu 45 bin lirayı buluyor. İşte çelik kasada saklanan o baharat...
Giriş Tarihi: 01.11.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 13:12