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Çelik kasanın içinde saklıyor! Kilosu 45 bin TL! Dünyanın en pahalı...

Aktarlar bu baharatı çelik kasanın içerisinde saklıyor! Dünyanın en pahalı baharatı altınla yarışırken kilosu 45 bin lirayı buluyor. İşte çelik kasada saklanan o baharat...

Giriş Tarihi: 01.11.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 13:12
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Çelik kasanın içinde saklıyor! Kilosu 45 bin TL! Dünyanın en pahalı...

Aktarlar bu baharatı çelik kasanın içerisinde saklıyor! Dünyanın en pahalı baharatı altınla yarışırken kilosu 45 bin lirayı buluyor. İşte çelik kasada saklanan o baharat...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çelik kasanın içinde saklıyor! Kilosu 45 bin TL! Dünyanın en pahalı...

İran'dan ithal edilen safran, sevenleri için ulaşılmaz bir hale geldi. Aktarlar ise safranı çelik kasalarda muhafaza ediyor. 1 gramlık paketler şeklinde satışı yapılan safran, kuyumculardaki hassas terazilerde tartılıyor. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor.

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Çelik kasanın içinde saklıyor! Kilosu 45 bin TL! Dünyanın en pahalı...

"KASADA MUHAFAZA EDİYORUZ"

Samsun'da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık, "Safran kilo olarak satılmaz, gram şeklinde satılır. Değerli olduğu için raflarda da tutulmaz. Biz safranı kasamızda muhafaza ediyoruz. Tartarken kuyumcuya gidiyoruz, küçük naylon poşetler içerisine ve hassas terazi ile tartıyoruz" şeklinde konuştu.

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Çelik kasanın içinde saklıyor! Kilosu 45 bin TL! Dünyanın en pahalı...

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

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Çelik kasanın içinde saklıyor! Kilosu 45 bin TL! Dünyanın en pahalı...

ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.