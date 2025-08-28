28 Ağustos 2025, Perşembe

Çekmeköy'de TIR'ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düştü; 5 yaralı
Çekmeköy’de TIR’ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düştü; 5 yaralı

Çekmeköy'de TIR'ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düştü; 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 28.08.2025 13:26
İstanbul, Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracındaki 2 personel ile TIR’da bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
