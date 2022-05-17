17 Mayıs 2022, Salı
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Çayda stokçuluk oyunu! Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim: Tüm dünyaya yetecek çayımız var
Doğu Karadeniz'de yaş çay alım kampanyası açıldı. Aynı zamanda çaydaki stokçuluk oyunu konuşuluyor. Detayları Rize'de bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çayda stokçuluk konusunda açıklamalarda bulundu. Alim, "Hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. Yeterince çayımız var. Var olmaya da devam edecektir. 50 bin tonun üzerinde çayımız var." ifadelerini kullandı. Alim, "Geçen seneki rekolteyi bekliyoruz." dedi.