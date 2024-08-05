05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Çaycıdan "insanlık ölmemiş" dedirten davranış
Afyonkarahisar'da bir çay bahçesi işletmecisi evinin yakınında bulduğu ve içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın, döviz ve Türk Lirası olan çantayı polis karakoluna teslim etti. Örnek bir davranışta bulunan Mahmut Ülker, "Yapmam gerekeni yaptım ve olması gereken buydu. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım” dedi.