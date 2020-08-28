28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çatı katından kaçacaktı! Aranması bulunan FETÖ'cü yakalandı

Çatı katından kaçacaktı! Aranması bulunan FETÖ'cü yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2020 15:45
Güncelleme:28.08.2020 15:49
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan hakkında 2 ayrı aranma kaydı bulunan ve Bylock kullanan şüpheli saklandığı evin çatı katından kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin KHK ile ihraç öğretmen olduğu ve rgütün kapanan şirket ve bankasında kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

2 AYRI ARANMASI BULUNUYOR
Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Silivri ilçesi Alibey Mahallesi'nde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2 ayrı aranma kaydı bulunduğu, öğretmen iken KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, örgütün kapanan şirket ve bankasında kaydı bulunduğu ve kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Salih Ö. (40) yakalandı.

İkametin çatı katına kaçtığı sırada yakalanan şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

Çatı katından kaçacaktı!
Çatı katından kaçacaktı!
Tramvay halk otobüsüne çarptı
Tramvay halk otobüsüne çarptı
Boğaz'da skandal görüntüler! Tepkiler büyüyor
Boğaz'da skandal görüntüler! Tepkiler büyüyor
Ünlü meydanlar boş kaldı
Ünlü meydanlar boş kaldı
Eskişehir'de su kuyrukları
Eskişehir'de su kuyrukları
Selden böyle kurtuldular
Selden böyle kurtuldular
Şahinde nineden alkışlanacak hareket!
Şahinde nineden alkışlanacak hareket!
Yolcu otobüsünde şok! Genç kız uyurken...
Yolcu otobüsünde şok! Genç kız uyurken...
2. kez koronaya yakalanma tehlikesi
2. kez koronaya yakalanma tehlikesi
İzmir'de kan donduran olay
İzmir'de kan donduran olay
İşçi servisi devrildi: 2 ölü 12 yaralı
İşçi servisi devrildi: 2 ölü 12 yaralı
TEM'de büyük facia! Yaralı kurtuldular
TEM'de büyük facia! Yaralı kurtuldular
Daha Fazla Video Göster