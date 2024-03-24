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Çatak’ta çığlar düşmeye devam ediyor

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Giriş: 24.03.2024 17:43
Güncelleme:24.03.2024 17:43
Van’ın Çatak ilçesinde yağmur ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle çığlar sürekli düşmeye devam ediyor.
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