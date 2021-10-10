10 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çarptığı adamın başında beklerken feryat etti: “Lütfen bir şey olmasın, lütfen”

Çarptığı adamın başında beklerken feryat etti: “Lütfen bir şey olmasın, lütfen”

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2021 14:55
Aksaray’da otomobiliyle yaşlı adama çarpan kadın sürücü refüjde kanlar içinde yatan yaralı adamın başında gözyaşları dökerek, “Lütfen bir şey olmasın” diye dua etti. Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesinden Coğlaki Mahallesi istikametine seyreden Meltem Kürkçü, yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Bayram Ali Şahan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam kanlar içinde refüje düştü. Kazanın ardından hemen araçtan inerek şoka giren kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarıyla ağır yaralanan yaşlı adamın başucuna oturan kadın sürücü, "Lütfen bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın" diyerek dualar etti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, yaşadığı kazanın şokunu atlatamayan kadın sürücü yine olay yerindeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tatil yapmak için Antalya’ya gelen küçük kızın hayatı değişti
Tatil yapmak için Antalya’ya gelen küçük kızın hayatı değişti
Müsilaj deniz canlılarını nasıl etkiledi?
Müsilaj deniz canlılarını nasıl etkiledi?
Çarptığı adamın başucunda gözyaşları döktü
Çarptığı adamın başucunda gözyaşları döktü
Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Mutluluğu ’ateş’ düştü
Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Mutluluğu 'ateş' düştü
At arabalı kadınların rögar kapağı hırsızlığı kamerada
At arabalı kadınların rögar kapağı hırsızlığı kamerada
Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı
Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı
İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı kamerada
İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı kamerada
Karadeniz’de hamsi bolluğu
Karadeniz’de hamsi bolluğu
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Ömer’i herkesi şaşırttı! Meğer...
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Ömer'i herkesi şaşırttı! Meğer...
Yeğenini görmedi üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu
Yeğenini görmedi üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu
Heyecan veren haber! Türkiye’de ilk defa görüldü
Heyecan veren haber! Türkiye'de ilk defa görüldü
Daha Fazla Video Göster