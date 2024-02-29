29 Şubat 2024, Perşembe
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Çarpıştığı iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde Gökhan Eren'in (32) kullandığı 16 AOU 016 otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Arkadan gelen Mehmet B'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Eren, kaza yerinde hayatını kaybetti.