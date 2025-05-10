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Canice katledilmişti! Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler olaydan önce keşif yapmış

Canice katledilmişti! Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler olaydan önce keşif yapmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 23:16
Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, yeni gelişme yaşandı. Şüphelilerin olaydan 2 gün önce Aksu'nun eski iş yerinde keşif yaptıkları tespit edildi. Kamera kaydında, Rüstem E'nin otel kapısında beklediği, yanındaki kişinin ise içeri girerek kısa bir süre etrafa bakındığı, daha sonra dışarı çıktığı görüldü.
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Canice katledilmişti! Şişli’deki Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler olaydan önce keşif yapmış
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