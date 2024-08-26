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Canı hiçe sayarak raylarda uyudu! Makinistin dikkati sayesinde ölümden döndü

Canı hiçe sayarak raylarda uyudu! Makinistin dikkati sayesinde ölümden döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 19:53
Güncelleme:26.08.2024 19:56
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Prayagraj kentinde, bir kişi şemsiyesiyle birlikte raylarda uyuyakaldı. Rayda yatan adamı fark eden makinist, treni durdurarak muhtemel bir faciayı engelledi. Trenden inerek adamı uyandıran makinist, adamı raylardan uzaklaştırmasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti. Adamın neden raylarda uyuyakaldığı henüz bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları, adamın alkol nedeniyle raylarda uyuyakalmış olabileceğini öne sürdü.
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