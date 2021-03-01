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Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi

A Haber
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Giriş: 01.03.2021 09:10
Güncelleme:01.03.2021 09:25
A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler dehşete düşürdü. Balıkesir'de köpeklerden korkup ağaca tırmanan bir kediyi gören cani bir adam yaptığı hareketle insanlığını sorgulattı.

A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler dehşete düşürdü. Balıkesir'de köpeklerden korkup ağaca tırmanan bir kediyi gören cani bir adam yaptığı hareketle insanlığını sorgulattı.

Cani adam köpeklere parçalatıp izledi! CANİ ADAM KÖPEKLERE PARÇALATIP İZLEDİ!
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Cani adam köpeklere parçalatıp izledi!
Cani adam köpeklere parçalatıp izledi!
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