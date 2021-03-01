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Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler dehşete düşürdü. Balıkesir'de köpeklerden korkup ağaca tırmanan bir kediyi gören cani bir adam yaptığı hareketle insanlığını sorgulattı.
A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler dehşete düşürdü. Balıkesir'de köpeklerden korkup ağaca tırmanan bir kediyi gören cani bir adam yaptığı hareketle insanlığını sorgulattı.