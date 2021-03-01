Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
01 Mart 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Balıkesir'de korkunç anlar! Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Balıkesir'de korkunç anlar! Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler dehşete düşürdü. Balıkesir'de köpeklerden korkup ağaca tırmanan bir kediyi gören cani bir adam yaptığı hareketle insanlığını sorgulattı.
Giriş Tarihi: 01.03.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 09:39
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi