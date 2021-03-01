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Balıkesir'de korkunç anlar! Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi

A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler dehşete düşürdü. Balıkesir'de köpeklerden korkup ağaca tırmanan bir kediyi gören cani bir adam yaptığı hareketle insanlığını sorgulattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 09:39
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Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi

A Haber ihbar hattına gelen görüntü Balıkesir'in Edremit ilçesinden.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi

Bir sokak kedisi iki köpeği görünce canını kurtarmak için ağaca çıktı.

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Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi

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Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi

Onu gören vicdansız kişi elindeki sopayla kedinin başına vurup aşağı düşürdü.

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Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi
Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi

Sonra da iki köpek zavallı kediyi parçalamaya başladı.

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