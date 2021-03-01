Balıkesir'de korkunç anlar! Cani adam ağaçtaki kediyi sopayla vurup yere düşürdü! Kediyi köpeklere parçalatıp böyle izledi

A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntüler dehşete düşürdü. Balıkesir'de köpeklerden korkup ağaca tırmanan bir kediyi gören cani bir adam yaptığı hareketle insanlığını sorgulattı.