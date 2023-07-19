19 Temmuz 2023, Çarşamba
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Çanakkale'deki yangın kontrol altında! Soğutma çalışmaları sürüyor
Çanakkale'de pazar günü başlayan orman yangını, söndürme ekiplerinin 50 saati aşan yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Tehlike altındaki köyler boşaltıldı, soğutma çalışmaları sürüyor. Orman yangınından etkilenen 61 kişiden 4'ünün tedavisi sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.