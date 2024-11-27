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Çanakkale'de pompalı tüfekle saldırıda 1 kişi öldü

Çanakkale'de pompalı tüfekle saldırıda 1 kişi öldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 13:32
Güncelleme:27.11.2024 13:33
Olay, saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Şüpheliler, Ş.Ç.K. ve B.K. yanında getirdikleri pompalı tüfekle C.K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu C.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler Ş.Ç.K., B.K. olay yerinden geldikleri 17 AGD 464 otomobil ile kaçtı. Kovalamaca sonrası Ş.Ç.K. ve B.K. kaçarken Lapseki ilçesine bağlı Umurbey kavşağında polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
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