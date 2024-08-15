Çanakkale'de orman yangını! Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi geçici olarak ziyarete kapatıldı. Gelen son dakika bilgisine göre; MSB: OGM'nin talebi üzerine Eceabat/Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN