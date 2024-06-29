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Çanakkale'de orman yangını! A Haber yangın bölgesinde | Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 18:47
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarında başlayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Ezine ilçesi Üvecik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
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