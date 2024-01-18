18 Ocak 2024, Perşembe
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Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli! Olumsuz hava şartları nedeniyle seferler iptal edildi
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "19.01.2024 Cuma (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı, Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den ise saat 09:00 seferleri iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferimizin saatinde yapılması planlanmaktadır. 19.01.2024 Cuma (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı, Bozcaada'dan saat 07:00 ve 10:00, Geyikli'den ise saat 08:00 ve 11:00 seferleri iptal edilmiştir. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimizin saatinde yapılması planlanmaktadır" denildi.