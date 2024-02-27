Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan A Haber'e özel açıklamalar

Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, A Haber'e bağlanarak bölgede bir süredir aktiflik gözlemlendiğini açıkladı.