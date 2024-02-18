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Çanakkale'de 2 günde 100 deprem

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Giriş: 18.02.2024 12:15
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Ganos Fayında 2 günde 100 üzerinde deprem meydana gedli. Peki bu depremler neyin habercisi? Detayları A Haber muhabiri Vedat Ssezer ve konuğu aktardı.
Çanakkale’de 2 günde 100 deprem
Çanakkale'de 2 günde 100 deprem
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