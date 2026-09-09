Adana ve Antalya'da alevlerle nefes kesen mücadele!

Yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken, Adana ve Antalya’da alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Adana’nın Kozan ilçesinde başlayıp Aladağ ve İmamoğlu'na sıçrayan yangında yüzlerce hane tahliye edilirken, Antalya’nın Aksu ile Kepez sınırında yükselen alevlere karşı da helikopterler ve yer ekipleri aralıksız müdahalede bulunuyor. Yangın bölgelerindeki kritik gelişmeleri A Haber muhabirleri Halil İbrahim ve Ahmet Çelik aktardı.