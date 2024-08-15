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Çanakkale ve Manisa'da orman yangını! Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı

Çanakkale ve Manisa'da orman yangını! Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 15:03
Manisa ve Çanakkale'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangın ikinci gününe girerken, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Çanakkale ve Manisa’da orman yangını!
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