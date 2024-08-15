15 Ağustos 2024, Perşembe
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Çanakkale ve Manisa'da orman yangını! Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı
Manisa ve Çanakkale'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangın ikinci gününe girerken, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.