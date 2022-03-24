Çanakkale Köprüsü için hatıra parası basıldı! 5 bin gümüş 10 bin bronz…

Darphane, Çanakkale Köprüsü açılışı için hatıra para bastı. Madeni paraların bir kısmının arkasında Çanakkale Köprüsü yer alırken bir kısmında ise Çanakkale Anıtı'nın görüntüsü basılı. 5 bin gümüş, 10 bin bronz hatıra parası basıldı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

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