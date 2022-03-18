Çanakkale Destanı’nın 107. yılı! Anadolu Hamidiye Tabyası’nın rolü neydi?

Bugün büyük zafer Çanakkale Destanı'nın 107. yıl dönümü. Çanakkale deniz savaşı ve boğaz savunmasının kilit notlarından biri de Hamidiye Tabyaları.A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Atilla Can Akarcalı, A Haber canlı yayınında anlattı. Akarcalı, "Boğazın en stratejik yerlerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

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