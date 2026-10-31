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Ronaldo'dan üç gol birden! Bin gol hedefine emin adımlarla ilerliyor
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Giriş Tarihi:
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Ronaldo'dan üç gol birden! Bin gol hedefine emin adımlarla ilerliyor

Cristiano Ronaldo, üç gol birden atarak bin gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

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