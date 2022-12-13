13 Aralık 2022, Salı
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Çanakkale Biga'da DEPREM! İstanbul'da da hissedildi... SON DEPREMLER
Son dakika depremler... Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21 sıralarında yüzeyden 12 kilometre derinlikte 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.21’de Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Yüzeyden 12.12 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.