Can Holding’e kara para aklama operasyonu! Habertürk ve Show TV’ye el konuldu

“Kara para aklama” ve “kaçakçılık” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’in 121 şirketine el konuldu, aralarında Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın da olduğu 8 yönetici gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçular değerlendirdi.

