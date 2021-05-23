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Can Ataklı'dan Rizelilere ağır hakaret!
Televizyon yorumcusu Can Ataklı, Meral Akşener'i protesto eden vatandaşlar üzerinden Rizelileri hedef aldı. Yüzde 6'lık kesim dışında geri kalanını cahillik ve aptallıkla suçladı bir de dalga geçti. Bu çirkin sözleri üzerine Rize Dernekler Federasyonu suç duyurusunda bulunacaklarını belirten bir yazılı açıklama yaptı.