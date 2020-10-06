Çamlıca televizyon kulesinde açılış öncesi ışıklar test edildi

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde açılış öncesinde ışıklar test edildi. Kulenin dışında yapılan çeşitli ışıklandırmalar ve Türk bayrağı görsel şölen oluşturdu.

Yakın zamanda açılması beklenen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde açılış öncesi ışıklar test edildi.





2016 yılının Mart ayında yapımına başlanan, 369 metre yapısal yükseklikte olan kulede çeşitli ışıklandırmalar yapıldı.

Ayrıca kulede Türk Bayrağı şeklinde yapılan ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu.





ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİNDE NELER YER ALACAK?

İstanbul'un sembollerinden biri olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak.

Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.

Tamamlandığında toplam yüksekliği 398.5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576.5 metre yüksekliğe ulaşacak.

Kule, her biri 4.5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.