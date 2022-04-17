17 Nisan 2022, Pazar
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Çamlıca Camii otoparkında korkutan olay! O anlar kameraya yansıdı
İstanbul Çamlıca Camii otoparkında bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nin otoparkındaki otomobilin motor kısmında çıktı.
Otoparkta ilerlerken motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, 34 VT 0286 plakalı otomobilini durdurup, müdahale etti.
Ardından alevler yükseldi bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.