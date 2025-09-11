Cami şadırvanında silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Turgut Özal Camisi'nin şadırvanında karşılaşan iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu G.Ö., F.T. ile C.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

