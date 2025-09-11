11 Eylül 2025, Perşembe

Cami şadırvanında silahlı kavga: 3 yaralı
Cami şadırvanında silahlı kavga: 3 yaralı

Cami şadırvanında silahlı kavga: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 01:27
Olay, saat 23.00 sıralarında, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Turgut Özal Camisi'nin şadırvanında karşılaşan iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu G.Ö., F.T. ile C.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
