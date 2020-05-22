Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ilk hastalarını kabul etti |Video

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tam kapasiteyle hizmete açıldı. Hastane ilk hastalarını erken saatlerde kabul etmeye başladı. Bazı hastalar yapılan hastaneyi şaheser olarak tanımlayıp duygulandı.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tam kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.

Açılışını Japonya Başbakanı Abe ve Başkan Erdoğan'ın yaptığı hastanede 2 bin 682 yatak, 456 yoğun bakım yatağı ve erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis yer alıyor. Hastane 10 bloktan oluşuyor ve bloklar arasında hastane içinden geçişler bulunuyor.

Günük 35 bin hastaya hizmet verebilme kapasitesi olan hastane bugün ilk misafirlerini ağırladı.

Hastaneye şifa aramaya gelen 63 yaşındaki bir vatandaş ise hastaneyi şaheser olarak tanımlarken duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.