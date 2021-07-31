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Cam Müzesi’nin bahçesi botanik park gibi! 117 ağaç türü var

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Giriş: 31.07.2021 10:18
Milli Saraylar Başkanlığı, paha biçilmez cam eserlerin bir araya geldiği "Cam ve Billur müzesi"ni 9 Nisan'da Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açtı. Eserlerin yanı sıra müze, bahçesi ile de ziyaretçileri büyülüyor. 360 dönüm koruluk alan içinde tam 117 ağaç türü bulunuyor.
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