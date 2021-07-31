Cam Müzesi’nin bahçesi botanik park gibi! 117 ağaç türü var

Milli Saraylar Başkanlığı, paha biçilmez cam eserlerin bir araya geldiği "Cam ve Billur müzesi"ni 9 Nisan'da Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açtı. Eserlerin yanı sıra müze, bahçesi ile de ziyaretçileri büyülüyor. 360 dönüm koruluk alan içinde tam 117 ağaç türü bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN