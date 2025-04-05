05 Nisan 2025, Cumartesi
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Çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele
Antalya’da çam kese böcekleri, baharın gelmesi ile kızılçam ağaçlarında yoğun şekilde görülmeye başladı. Yaprak yiyerek beslenen zararlı türün orman ekosistemine zarar verdiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Calosoma böceklerinin üretimine başladık. Calosoma böcekleri, çam kese böceklerini yiyerek besleniyor" dedi.