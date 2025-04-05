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Çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele

Çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 05.04.2025 10:19
Antalya’da çam kese böcekleri, baharın gelmesi ile kızılçam ağaçlarında yoğun şekilde görülmeye başladı. Yaprak yiyerek beslenen zararlı türün orman ekosistemine zarar verdiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Calosoma böceklerinin üretimine başladık. Calosoma böcekleri, çam kese böceklerini yiyerek besleniyor" dedi.
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Çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele
Çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele
Çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele
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