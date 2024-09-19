Çalmak için çaldılar ama…

İstanbul'da motosikletli 2 hırsız seyir halindeyken yol kenarında gördükleri bir cihazı çaldı. 10 bin lira civarında bir ücrete satacaklarını düşündükleri cihaz, mühendislerin ölçüm yapmak için kullandıkları reflektörmetreydi. Neyse ki polis, onlar daha reflektörmetrenin değerini anlayamadan hırsızları yakaladı.

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