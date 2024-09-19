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Çalmak için çaldılar ama…

Çalmak için çaldılar ama…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 14:51
İstanbul'da motosikletli 2 hırsız seyir halindeyken yol kenarında gördükleri bir cihazı çaldı. 10 bin lira civarında bir ücrete satacaklarını düşündükleri cihaz, mühendislerin ölçüm yapmak için kullandıkları reflektörmetreydi. Neyse ki polis, onlar daha reflektörmetrenin değerini anlayamadan hırsızları yakaladı.
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Çalmak için çaldılar ama…
Çalmak için çaldılar ama…
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