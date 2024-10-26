Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan, geri ödeme listesine eklenen ilaçların 58'inin yerli üretim olduğunu dile getirdi.

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