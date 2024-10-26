26 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2024 18:31
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan, geri ödeme listesine eklenen ilaçların 58'inin yerli üretim olduğunu dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Işıkhan: 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!
Bakan Işıkhan: 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!
Doğu Karadeniz’de heyelan! İş makineleri heyelan bölgesinden ayrıldı
Doğu Karadeniz’de heyelan! İş makineleri heyelan bölgesinden ayrıldı
Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!
Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!
3 kadını öldürdü kirpi yuvasında yakalandı!
3 kadını öldürdü kirpi yuvasında yakalandı!
Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı
Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı
52 bin dal makaron ele geçirildi
52 bin dal makaron ele geçirildi
Otantik çay ocaklarında sobalar kuruldu
Otantik çay ocaklarında sobalar kuruldu
Havalar soğudu sobalar satışa çıkarıldı
Havalar soğudu sobalar satışa çıkarıldı
3 bin saman balyası kül oldu
3 bin saman balyası kül oldu
15 yıl hapis cezası bulunan yakalandı
15 yıl hapis cezası bulunan yakalandı
Susam hırsızı tutuklandı
Susam hırsızı tutuklandı
Çakmakla oynayan küçük çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan küçük çocuk evi yaktı
Daha Fazla Video Göster