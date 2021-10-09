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Çağla Şıkel’den ilişki açıklaması: Fakir biriyle…

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.10.2021 10:15
Emre Altuğ ile evliliğini sonlandırmasının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan Çağla Şıkel, oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu iddiaları 'sadece arkadaşız' diyerek yalanlayan Şıkel, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu cevapladı. Kenan Doğulu'nun Harbiye'deki konserini dinlemeye gelen ünlü model, "Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı.
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