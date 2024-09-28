28 Eylül 2024, Cumartesi
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Çağın en büyük rahatsızlıklarından biri hareketsizlik
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 'Aktif Ol' sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde yaptığı açıklamada, "Çağımızın en büyük rahatsızlıklarından biri, hareketsizliktir. Bu hareketsizliğin getirmiş olduğu obezite ve sağlık problemleridir" dedi.