Çağın en büyük rahatsızlıklarından biri hareketsizlik

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 'Aktif Ol' sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde yaptığı açıklamada, "Çağımızın en büyük rahatsızlıklarından biri, hareketsizliktir. Bu hareketsizliğin getirmiş olduğu obezite ve sağlık problemleridir" dedi.

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